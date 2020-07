Streit um Autobahn-Konzession: Rom stellte Benetton-Gruppe Ultimatum

Die Regierung in Rom hat dem Autobahnbetreiber ASPI (Autostrade per l'Italia) ein Ultimatum gestellt. Bis Sonntag muss die Gesellschaft einen Vorschlag unterbreiten, der für den Staat und die Bürger "attraktiv" sei, ansonsten werde die Regierung ASPI die Konzession für den Betrieb eines 3.500 Kilometer umfassenden Autobahnnetzes in Italien entziehen.

Die Betreibergesellschaft unter der Führung der Benetton-Familie ist seit dem Einsturz der Brücke in Genua mit 43 Todesopfern im August 2018 stark unter Druck geraten. ASPI wird Fahrlässigkeit bei der Instandhaltung des Autobahnnetzes vorgeworfen. Die italienische Regierung fordert jetzt eine Senkung der Maut, mehr Investitionen in das Autobahnnetz sowie eine intensivere Instandhaltung und mehr Kontrollen.

18 Jahre Laufzeit

Sollte bis Sonntag kein für den Staat "attraktiver Vorschlag" eintreffen, werde die Regierung ASPI die noch 18 Jahre laufende Autobahnkonzession entziehen, berichtete das Verkehrsministerium in Rom.

Die Regierungskräfte sind gespalten. Die Fünf-Sterne-Bewegung, stärkste Partei in Italiens Regierungskoalition, will "Autostrade per l'Italia" die Autobahnkonzession entziehen. Die mitregierenden Sozialdemokraten sind dagegen. Der Beschluss ist für die Regierung von Premier Giuseppe Conte besonders heikel und wird seit Monaten hinausgeschoben.