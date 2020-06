Streit um 2237 neue Lotto-Annahmestellen

Geht es nach den Lotterien, sollen 2013 an Tankstellen, in Supermärkten, bei Postämtern und Banken sowie zusätzlichen Trafiken Lottoscheine angenommen werden. Denn die Lotterien rüsten die in die Jahre gekommenen Terminals für die Annahme von Rubbel- und Brieflosen um. 2237 Vertriebsstellen bekommen eine Online-Anbindung und damit die Möglichkeit, auch Lottoscheine anzunehmen. Dass viele davon Parkplätze vor der Tür haben und noch geöffnet haben, wenn die Trafik längst geschlossen hat, macht die Trafikanten zusätzlich nervös. Sie machen nur noch die Hälfte ihres Geschäfts mit Tabakwaren, ein Drittel kommt von den Lotto-Tipps.

Die Lotterien erwarten durch den Ausbau des Vertriebsnetzes bis zu 15 Prozent mehr Umsatz. Man könne den Status Quo "nicht einfach einfrieren", so Casino-Sprecher Martin Himmelbauer. Schließlich müsse man auch auf neue Konkurrenten, etwa aus dem Internet, reagieren.