Streiks: Machtkämpfe gegen Billig-Konzepte

Am Montag begannen die Piloten der Air France ihren Arbeitskampf. 60 Prozent der mehr als 3700 Kapitäne beteiligten sich am Ausstand, die Hälfte der Flugzeuge startete nicht. In Wien fielen drei Flüge aus. Am Dienstag sollen 60 Prozent der Flüge gecancelt werden, für Mittwoch warnen die Gewerkschaften vor einer „totalen Blockade“. Air France will die Tochter Transavia zu einer europaweiten Billig-Fluglinie ausbauen.

Am Mittwoch ab 9.30 Uhr könnten wegen einer Betriebsversammlung der Bordbelegschaft einige AUA-Flüge ausfallen. Der Druck auf Betriebsrat und Vorstand ist gestiegen, sich auf einen Kollektivvertrag zu einigen.