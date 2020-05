Straffreiheit für Steuerflüchtlinge

Steuerhinterzieher, die ihr Vermögen auf ein verschwiegenes Schweizer Konto geparkt haben, müssen sich schon bald nicht mehr vor dem Fiskus fürchten. Als erstes Land hat Deutschland sich mit der Schweiz auf ein weitreichendes Steuerabkommen geeinigt, das faktisch eine Amnestie für Steuerflüchtlinge bedeutet, aber zugleich viel Geld in die Staatskasse spült.



Wie berichtet, wird ab 2013 für alle Schweizer Bankguthaben deutscher Steuerpflichtiger eine Abgeltungssteuer - bereits "Schwarzgeld-Steuer" genannt - von 26,4 Prozent eingeführt. Die Schweizer Banken sollen das Geld künftig einheben und anonym an den deutschen Fiskus weiterleiten. Bereits vorhandene Vermögen, die teilweise seit Jahren unentdeckt in der Schweiz liegen, werden durch eine einmalige Ablass-Steuer legalisiert. Steuersünder gehen straffrei aus, wenn sie ihr Schwarzgeld zu Steuersätzen zwischen 19 und 34 Prozent nachversteuern. Die Ablass-Steuer wird ebenfalls von der Schweizer Bank eingehoben und anonym nach Deutschland weitergereicht. Als Vorauszahlung überweisen die Schweizer Banken zunächst zwei Mrd. Franken (1,9 Mrd. Euro) an Deutschland, die sofort als Einnahmen verbucht werden können.