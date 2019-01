Strafanzeige: Käufer einer Post-Tochter fühlen sich betrogen

Die Vorgeschichte: Die Post hatte das auf Pharma- und Kombi-Transporte spezialisierte deutsche Logistik-Unternehmen mit knapp 500 Umsatzmillionen von einem Investor übernommen. Der damalige Post-Chef Anton Wais jubelte über einen „riesigen Hammer“, die Post werde jetzt ihre Wachstumsstrategie grundlegend ändern und in Gesamteuropa ein Netz aufbauen. Der Kaufpreis betrug 79 Millionen Euro, dazu kamen Verbindlichkeiten über 146 Millionen.

Es sollte anders kommen. Trans-o-flex wurde zum Verlustbringer, immer wieder waren Wertberichtigungen notwendig (zuletzt 2015 knapp 126 Millionen), Kapital musste nachgeschossen werden.

Also weg damit. Die Alternative wäre laut den Anzeigern eine mögliche Insolvenz gewesen. Die M&A-Consulter Rothschild stellten den Kontakt zu Amberger und Schoeller her, die in grauer Vorzeit bereits Eigentümer der TOF-Gruppe waren und diese 1998 an die Deutsche Post verkauft hatten.