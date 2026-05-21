Strabag steigerte Bauleistung im ersten Quartal

Der größte österreichische Baukonzern Strabag hat seine Produktionsleistung heuer im ersten Quartal erhöht. Das Unternehmen gab am Donnerstag einen Zuwachs gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres von 4 Prozent auf 3,9 Mrd. Euro bekannt. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Bauriese mit einer erwarteten Bauleistung von "rund 22 Mrd. Euro". Das entspräche einem Anstieg von 8 Prozent. 2025 überschritt die Bauleistung erstmals die 20-Milliarden-Marke. Auch die Prognose des Managements für die EBIT-Marge für das gesamte Geschäftsjahr 2026 bleibt "aus heutiger Sicht" unverändert bei 5 bis 5,5 Prozent und damit weniger als im abgelaufenen Jahr. 2025 stieg sie von 6,1 auf 6,7 Prozent.

Dafür wird heuer bei den erwarteten Nettoinvestitionen mit voraussichtlich "höchstens 1,5 Mrd. Euro" etwas stärker zugelegt als zuletzt bei der Bilanzpräsentation im April in Aussicht gestellt (1,4 Mrd. Euro). Im vergangenen Jahr belief sich der Cashflow aus der Investitionstätigkeit auf 813,4 Mio. Euro. Auftragspolster massiv vergrößert Zu tun gibt es genug - im ersten Quartal 2026 wuchs der Auftragsbestand im Jahresabstand um 18 Prozent auf 33,1 Mrd. Euro an. Die größten Zuwächse verzeichnete die Strabag den Angaben zufolge in der Region Americas sowie in Österreich, Tschechien und Deutschland. Als "wesentliche Auftragseingänge" nannte der Konzern Mining-Aufträge in Chile im Volumen von rund 800 Mio. Euro und Großprojekte im Bereich der Mobilitätsinfrastruktur in Tschechien, Slowenien und Polen. In Österreich seien unter anderem Aufträge für einen Bildungscampus im Rahmen eines Public-Private-Partnership-Projekts sowie für ein Rechenzentrum gewonnen worden. In Deutschland hätten insbesondere öffentliche und gewerbliche Hochbauprojekte zum Anstieg des Auftragsbestands beigetragen.