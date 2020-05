Strabag hält trotz Leistungsrückgang an Jahresausblick fest

An dem im April gesenkten Ausblick für 2020 hält der Konzern angesichts des weiter sehr hohen Auftragsstands fest, so Strabag-SE-Chef Thomas Birtel in einer Aussendung. Neben einer voraussichtlichen Abnahme der Leistung auf 14,4 Mrd. Euro im Gesamtjahr - was einen Rückgang von einem Zehntel gegenüber den früheren Erwartungen (16 Mrd. Euro) bedeutet - bezieht sich der Ausblick auch auf eine EBIT-Marge von "zumindest 3,5 Prozent". Zudem sollen die Netto-Investitionen (Cashflow aus der Investitionstätigkeit) 500 Mio. nicht überschreiten.