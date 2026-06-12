Störung bei Facebook und Instagram gemeldet

Dienste des Facebook-Konzerns Meta sind von einer Störung betroffen. Nutzer berichteten auf Plattformen wie Allestörungen von Problemen, unter anderem Facebook und Instagram zu erreichen.

Ein Sprecher des US-Konzerns teilte mit, man arbeite an einer Lösung. Bei Online-Diensten kommt es gelegentlich zu kurzfristigen Störungen. Längere flächendeckende Ausfälle sind eher selten.