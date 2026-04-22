Österreich bei Abgaben auf Arbeit weiter unter Spitzenreitern

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Pünktlich zu den laufenden Budgetverhandlungen hat die OECD am Mittwoch ihre jährliche Studie zur Steuer- und Abgabenquote auf Arbeit veröffentlicht. Die zeigt, dass Österreich bei der Abgabenbelastung auf Löhne im OECD-Vergleich den vierthöchsten Wert aufweist. Nur in Belgien, Deutschland und Frankreich waren die Lohnabgaben 2025 höher. Hauptverantwortlich dafür sind die vergleichsweise hohen Sozialabgaben für Arbeitnehmer und die Lohnnebenkosten für Arbeitgeber. Im OECD-Schnitt stieg die Steuer- und Abgabenbelastung auf Löhne von kinderlosen Arbeitnehmern mit Durchschnittslohn im Vorjahr auf 35,1 Prozent der gesamten Lohnkosten. Spitzenreiter unter den 38 OECD-Ländern sind Belgien (52,5), Deutschland (49,3), Frankreich (47,2) sowie eben Österreich mit 47,1 Prozent.

Abschaffung des Klimabonus führt zu leichtem Anstieg Gegenüber dem Vorjahr zeigt sich laut der „Taxing Wages“-Studie ein minimaler Anstieg. Grund dafür ist die Abschaffung des Klimabonus, der die Steuerbelastung um 0,3 Prozentpunkte steigen ließ. Von den 47,1 Prozent Lohnabgaben entfielen 11,4 Prozent auf Lohnsteuern, 14 Prozent auf Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitnehmer und 21,4 Prozent auf Abgaben durch die Arbeitgeber. Während der Anteil der Lohnsteuern damit sogar etwas unter dem OECD-Schnitt (23,4) liegt, sind die Sozialabgaben der Arbeitnehmer und die Lohnnebenkosten der Arbeitgeber deutlich höher als der OECD-Durchschnitt (8,1 bzw. 13,5 Prozent). Im Ländervergleich rangiert Österreich beim Dienstnehmeranteil der Sozialversicherungsabgaben an sechster Stelle, was die Lohnnebenkosten betrifft an achter Stelle. Vorteile für Familien geringer Bei steuerlicher Bevorzugung von Familien unter Top Ten Die OECD-Studie bestätigt außerdem einmal mehr, dass Familien im österreichischen Steuersystem im internationalen Vergleich deutliche Vorteile gegenüber Kinderlosen genießen, auch wenn sich der Vorteil von 2024 auf 2025 leicht verringert hat.