Steuerabkommen: Schieder optimistisch

Eine Lücke, die sich im Sparpaket auftut, könnte sich im Jahr 2013 füllen: Es geht um rund 1,15 Milliarden Euro, die bis 2016 durch ein Steuerabkommen mit der Schweiz lukriert werden sollen. Österreicher haben in der Schweiz laut Schätzungen zwischen elf und 20 Milliarden Euro steuerschonend geparkt. Deutschland hat sich am Donnerstag mit der Schweiz über ein Modell für eine "Abgeltungssteuer" verständigt. Berlin vermutet, dass 130 bis 180 Milliarden Euro auf Schweizer Konten gebunkert werden. Nach dem Abkommen soll nun in die Schweiz gebrachtes Vermögen deutscher Bürger aus den vergangenen zehn Jahren mit einer Pauschalbesteuerung von 21 bis 41 Prozent belastet werden – je nachdem, wie lange das Vermögen schon veranlagt ist. Zudem soll Deutschland mehr Möglichkeiten bekommen, um nach Konten von Personen suchen zu können, die in Deutschland steuerpflichtig sind.