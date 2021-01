Steirische Andritz modernisiert Kraftwerk in Nigeria um 30 Mio. Euro

Der Technologiekonzern Andritz AG mit Sitz in Graz hat einen Auftrag von über 30 Mio. Euro zur Modernisierung des Wasserkraftwerks Jebba am Niger-Fluss im westafrikanischen Nigeria erhalten. Auftraggeber ist die Mainstream Energy Solutions Limited, ein 2011 gegründetes privates Energieerzeugungsunternehmen. Einer von sechs Maschinensätzen ist nach einem Brand zu modernisieren. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2023 bzw. Anfang 2024 geplant, wie Andritz am Donnerstag mitteilte.

Das 1985 in Betrieb genommene Wasserkraftwerk Jebba mit einer installierten Gesamtleistung von 578,4 MW befindet sich im Bundesstaat Niger im nördlich-zentralen Teil Nigerias. Rund 100 Kilometer flussabwärts des Wasserkraftwerks Kainji gelegen, ist es mit sechs Propellerturbinen mit fixen Schaufeln und einer Leistung von jeweils 96,4 MW ausgestattet. Fünf Maschinensätze sind für die elektrische Stromerzeugung verfügbar, der sechste ist wegen eines Großbrands im April 2009 außer Betrieb. Die Modernisierung soll die Energieproduktion Nigerias ankurbeln.