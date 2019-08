Steirische AMS will deutschen Beleuchtungsriesen Osram schlucken

Abhängigkeit von Apple

Analysten machen sich seit Längerem über die zu starke Abhängigkeit von AMS vom Großkunden Apple Sorgen. Zusammen mit Osram wäre die Autoindustrie mit 45 Prozent größter Umsatzbringer von AMS. Der Chip-Hersteller interessiert sich vor allem für das Autozuliefer- und das Photonik-Geschäft von Osram. Nach einer Übernahme wollen die Österreicher im Osram-Werk in Regensburg neue Arbeitsplätze schaffen, indem die Produktion von „Front-End-LEDs“ dort gebündelt wird, und sind auch zu Standort- und Beschäftigungsgarantien bereit. Am Osram-Sitz in München sollten „wichtige Funktionen“ erhalten bleiben. Das Digital-Geschäft und das Verbraucher-Geschäft mit LED-Lampen soll nach den Vorstellungen von AMS aber verkauft werden.

Osram steht zum Verkauf, weil der Konzern in den vergangenen eineinhalb Jahren in schwieriges Fahrwasser geraten ist. Das Unternehmen produziert mittlerweile hauptsächlich LEDs und Optoelektronik. Die wichtigsten Kunden sind Auto- und Smartphonehersteller. Dass in beiden Branchen die Geschäfte derzeit schlecht laufen, hat den Beleuchtungshersteller hart getroffen.