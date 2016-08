Steirer erhalten Großauftrag von Adidas

Die Steirer Knapp AG darf sich über einen großen Auftrag freuen. Sie sollen für Adidas ein neues Distributionszentrum, den "Campus North", konzipieren. Die Inbetriebnahme der neuen Anlage ist für 2018 geplant. Man werde eine sogenannte "All-in-Shuttle-Lösung" realisieren, die bei der Abwicklung des Warenverkehrs helfen soll, hieß es am Mittwoch von Seiten des Logistik-Unternehmens.

Mit etwa 55.000 Mitarbeitern in mehr als 160 Ländern handelt es sich bei der Adidas-Gruppe um einen ungewohnt großen Auftraggeber. In Spitzenzeiten verlassen täglich mehr als 350.000 Produkte das weltweit größte Distributionszentrum des Konzerns. Die Erweiterung dieses Zentrums übernimmt nun der Logistiker Knapp mit Hauptsitz in Hart bei Graz.

Neben den großen Ausliefermengen, die es zu bewältigen gilt, sowie dem ständig wechselnden Sortiment, stehe bei Adidas der Kundenservice im Fokus. Deshalb habe man sich für die "All-in-Shuttle-Lösung" mit ihren kurzen Durchlaufzeiten und ihrer hohen Flexibilität entschieden. Über das Auftragsvolumen wurde Stillschweigen vereinbart.

"Die gesamte Lösung ist modular aufgebaut und einfach erweiterbar. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Adidas-Gruppe und eine erfolgreiche Realisierung dieses Projekts", erklärt Vorstand Gerald Hofer. Die Knapp AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Nettoumsatz von 582 Millionen Euro erwirtschaftet.