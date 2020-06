Steinhoff räumt bei kika/Leiner auf: "Da rumort es kräftig"

Ein halbes Jahr nach der Übernahme hat die südafrikanische Steinhoff-Gruppe Österreichs zweitgrößten Möbelhändler kika/Leiner ein striktes Kostensenkungsprogramm verordnet. Offiziell werden "Synergien geprüft", doch in der Belegschaft brodelt es. Laut KURIER-Informationen kam es bereits zu ersten betriebsbedingten Kündigungen. Bei Leiner in Amstetten sollen insgesamt 18 Stellen abgebaut werden. Der Filialleiter, der sich weigerte, die Mitarbeiter zu kündigen, wurde in Pension geschickt. "Die Stimmung im Unternehmen ist am Tiefpunkt und beim Management herrscht Funkstille. Die Mitarbeiter werden über die Pläne des Unternehmens und die kommenden Kündigungen schlicht nicht informiert", schildert ein kika-Mitarbeiter die Lage.

Die Belegschaftsvertreter von kika und Leiner sind alarmiert. Am Dienstag treffen sie sich zu einer Betriebsräteversammlung mit der Gewerkschaft GPA-djp. "Es rumort kräftig bei kika/Leiner. Es darf nicht sein, dass das Kostensenkungsprogramm auf den Rücken der Beschäftigten ausgetragen wird", sagt Handelsgewerkschafter Manfred Wolf. Sollte es zu einen größeren Jobabbau kommen, werde man um jeden Arbeitsplatz kämpfen.

kika/Leiner dementiert Pläne über einen größeren Jobabbau. In den vergangenen zwei Monaten hätte es sogar mehr Neueinstellungen als Dienstgeberkündigungen gegeben. Auch Filialschließungen stünden aktuell nicht zur Diskussion: "Wir bekennen uns zu einer offensiven Expansionspolitik."