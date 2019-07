Steaks aus Übersee und Brexit bringen Bauern unter Druck

Um solche Mengen an Edelteilen zu erhalten, müssen laut Habermann 3,5 Millionen Tiere zur Schlachtbank geführt werden. Zur Größenordnung: In Österreich werden jährlich rund 500.000 Rinder geschlachtet. Habermann: „Wird wirklich das gesamte Kontingent ausgeschöpft, deckt die Importware 20 Prozent des EU-Verbrauchs an Edelteilen ab.“

Damit hätten heimische Bauern ein gravierendes Problem. Denn die Konkurrenz aus Übersee produziert laut Schätzungen um 40 Prozent billiger. Das Futter wird am Weltmarkt gekauft, Gentechnikfreiheit ist keine Thema, die Tierschutzstandards sind niedriger, die Betriebe größer. Habermann: „In Österreich hat ein Hof im Schnitt 28 Rinder, in Mercosur-Ländern 3.500.“ Letztlich kostet das Steak aus Brasilien im europäischen Großhandel dann etwa halb so viel wie Steaks made in Austria.