Staud’s baut selbst an

Dass ein Obst- und Gemüseverarbeiter in die Landwirtschaft einsteigt, ist zumindest international unüblich. "Unsere Kunden können oft gar nicht glauben, dass wir unsere Marillen noch selbst entkernen", veranschaulicht Schauer. Denn der Markt funktioniert längst global. Verarbeiter kaufen tiefgefrorenes Obst und Gemüse am Weltmarkt ein, Diskonter in Österreich schlichten Essiggurkerl aus Indien oder der Türkei in die Regale. Preislich kann Staud’s da freilich nicht mithalten. Genauso wenig wie mit Betrieben in Deutschland, die bis zu 200 Hektar bewirtschaften.