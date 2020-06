Start ins digitale Strom-Zeitalter

Das Land Kärnten beginnt den Abverkauf, um die leeren Kassen zu füllen: Für 100 Millionen Euro gehen 12,85 Prozent am Stromversorger Kelag an den deutschen Energiekonzern RWE. Die Kärntner Energieholding, die zu 51 Prozent dem Land und zu 49 Prozent bereits seit Jahren der RWE gehört, wird sich auf 51 Prozent an der Kelag zurückziehen.

Trotz des Widerstands der Oppositionsparteien in Kärnten wurde das Geschäft bereits im Aufsichtsrat beschlossen. Heute, Freitag, soll die Zustimmung des RWE-Gremiums folgen. Die Opposition in Kärnten hat den Verkauf der Kelag-Anteile als "Verscherbeln einer Zukunftschance" abgelehnt. Das Unternehmen hätte Potenzial zur Wertsteigerung.

Keine Freude mit der Ausbreitung der deutschen RWE in Kärnten hat auch Verbund-Chef Wolfgang Anzengruber. Der Verbund hätte selber gerne die Anteile an der Kelag erworben, zumal er mit 35,12 Prozent am Kärntner Versorger beteiligt ist. "Die Stärke der Kelag in der Wasserkraft hätte gut zum Verbund gepasst", meinte Anzengruber.

Klagenfurt

Aussteigen will der Verbund dagegen aus den Klagenfurter Stadtwerken, nachdem das geplante Gaskraftwerk ad acta gelegt wurde. Über den Verkauf des 49 Prozent-Anteils des Verbund an die Kelag wird bereits verhandelt.