Starökonom: Inflation ist Vermögenssteuer für Arme

Die Darstellung, dass einzig der Krieg in der Ukraine und die damit einhergehenden Kapriolen an den Märkten für die hohe Teuerung verantwortlich sind, lässt Piketty nicht gelten: "Insbesondere aus den USA haben uns die ersten hohen Inflationsdaten Ende 2021 erreicht, also vor dem Krieg in der Ukraine." Wenn also "Regierungen - einschließlich jener von Joe Biden in den USA - sagen, dass alles auf Putin zurückzuführen ist, dann stimmt das nicht". Solange der Krieg andauere, halte sich dieses Narrativ aufrecht, aber früher oder später werde sich die öffentliche Meinung drehen, glaubt der renommierte Wirtschaftswissenschafter.

Piketty warnt vor zu niedrigen Lohnabschlüssen

Wenig abgewinnen kann Piketty auch so manchen Horrorszenarien, welche die Arbeitgeber teilweise in den laufenden Kollektivvertragsverhandlungen ins Treffen führen - die Rede ist etwa von Wohlstandsverlusten oder notwendigem Stellenabbau bei Lohnanhebungen über der Inflation. "Die Arbeitgeber übertreiben ein wenig, wenn sie ein so düsteres Bild zeichnen", findet Piketty und warnt vor zu niedrigen Abschlüssen: "Man kann die Löhne nicht um 20 oder 30 Prozent erhöhen, aber wenn man sie um weniger als die Inflationsrate erhöht, dann ist das im Vergleich zur Produktionsentwicklung dürftig." Laut dem Ökonomen wären das Resultat negative Folgen für die österreichische Wirtschaft, weil dann der Konsum und die Ersparnisse der Haushalte zurückgehen würden. "Wenn die Löhne weniger steigen als die Inflation, bedeutet das, dass jemand mehr bekommt", gibt Piketty außerdem zu bedenken.