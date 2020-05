Starinvestor Buffett: Seid umschlungen Milliarden

Zum 50. Aktionärstreffen seines Investment-Unternehmens Berkshire Hathaway wurde Warren Buffett wieder einmal mit Superlativen überschüttet: Investoren-Legende, Vorzeige-Kapitalist, Philanthrop und Superstar. Tatsächlich hat der 84-Jährige etwas geschafft, wasC sogar in den super-kapitalistischen USA nicht häufig vorkommt. Er hat aus dem kleinen Textilunternehmen Berkshire Hathaway in seiner Heimatstadt Omaha im US-Bundesstaat Nebraska binnen 50 Jahren das bedeutendste Investment-Unternehmen an der Wall Street gemacht. Mehr als 360 Milliarden Dollar (321 Milliarden Euro) ist Berkshire Hathaway an der Börse wert. Der Wert der Beteiligungen, die seine Investment-Firma hält, wuchs in diesem Zeitraum um 750.000 Prozent.