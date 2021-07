Starbucks: Flagship-Store in Wiener City schließt

Die Kärntner Straße ist ein hartes Pflaster für den Handel. Vor allem die hohen Mieten machen hoffnungsvollen Unternehmern oft einen Strich durch die Rechnung. Auch die US-Kaffeekette Starbucks gibt hier nun auf: Sie schließt ihren Flagship-Store in der Wiener Innenstadt gegenüber der Staatsoper. Es war die erste Filiale, mit der sich der Konzern 2001 in Österreich niederließ.

"Schweren Herzens" schließe man das Geschäft. Die Mitarbeiter kommen an anderen Standorten unter. Derzeit betreibt Starbucks 19 Filialen in Österreich, 15 davon in Wien. Das Aus für den Flagship-Store kommt überraschend und wird schnell durchgezogen: Am kommenden Sonntag werden die Pforten geschlossen, wie trend berichtet. Der Shop sei nach 15 Jahren renovierungsbedürftig, heißt es weiter. Die Monatsmiete soll rund 25.000 Euro betragen, der Laden wurde unrentabel.

Die Kette erwirtschaftete international einen Quartalsgewinn von 575 Millionen Dollar. Doch das Umsatzwachstum war schwächer als erwartet; ein verhaltener Ausblick sorgte für Enttäuschung an der Börse.