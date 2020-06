Standort Wien auch für Briefkastenfirmen attraktiv

Briefkastenfirmen werden für gewöhnlich mit Steuerparadiesen und Inselstaaten assoziiert. Wie eine Recherche des ORF ergab, ist das Phänomen aber auch in Österreich stark ausgeprägt. So residieren zum Beispiel an der Adresse eines Steuerberaters in der Wiener Innenstadt über 100 Unternehmen, ein Teilzeitmitarbeiter ist bei 30 davon als Geschäftsführer eingetragen.

Die Kanzlei betonte gegenüber dem ORF, dass alle Geschäfte legal seien, von Praktiken wie bei der skandalträchtigen Firma Mossack Fonseca habe das nichts zu tun.