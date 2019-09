Standort für neues VW-Werk: Türkei dürfte Bulgarien ausstechen

"Zu 90 Prozent fix"

Auch steuerliche Fragen, die zuletzt noch offen waren, seien weitgehend geklärt, hieß es. „Es gibt keine Hindernisse mehr dafür, dass die Investition in der Türkei getätigt wird“, sagte einer der Insider in Istanbul. „Ich kann sagen, dass die Investition mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 90 Prozent in der Türkei erfolgen wird“, sagte eine andere Person.

Unternehmenskreise in Wolfsburg bestätigten unterdessen, dass sich Konzernchef Herbert Diess bereits vor einigen Woche mit Erdogan getroffen habe, um die Pläne zu erläutern. Die Verhandlungen selbst seien mit den Fachministerien, insbesondere dem Industrieminister, in der Türkei geführt worden.

Hohe Motorensteuer als Hürde

Zuletzt wurden Kompromisse gesucht, die den Wolfsburgern entgegen kommen, ohne lokale Hersteller zu benachteiligen. Dabei ging es um die Verbrauchsteuer für Pkw, die den Verkauf von Fahrzeugen mit großen Motoren in der Türkei einschränken.

Der Wolfsburger Autokonzern sucht schon seit einigen Monaten einen Standort für ein Mehrmarken-Werk für Osteuropa. Als Alternative zur Türkei hatte lange Bulgarien gegolten.