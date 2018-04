Staatsfirmen: Wer kommt, wer geht, wer bleibt

Die Staatsholding selbst wird aufgewertet und wieder in eine AG rückgewandelt, wie der KURIER als erstes Medium berichtete. Als Vorstand ist nach wie vor Thomas Schmid im Gespräch. Er ist im Finanzministerium der Experte in Sachen Beteiligungen. Ob ihm ein externer Manager als zweiter Vorstand zur Seite gestellt wird, ist noch nicht geklärt. Die Umsetzung ist für Herbst/Anfang 2019 geplant. Die ÖBIB-Chefs sollen wieder, so wie in der alten ÖIAG, als Aufsichtsräte direkt in die Unternehmen gehen.