Sprit in beliebten Urlaubsländern teurer

Am teuersten ist der Sprit in Skandinavien und Nordwesteuropa. In Schweden kosten 50 Liter Diesel um 20 Euro mehr als in Österreich, Benzin ist in den Niederlanden am teuersten. Hier beträgt der Preisunterschied 27 Euro.

Deutlich billiger ist der Sprit in osteuropäischen Ländern. In Bulgarien kostet eine Tankfüllung knapp über 50 Euro und somit um etwa 10 Euro weniger als in Österreich.

Spritsparend Fahren

Der VCÖ empfiehlt in jedem Fall spritsparendes Fahren: Tempo reduzieren, vorausschauend agieren, rasch in den nächsthöheren Gang schalten und das Tempo reduzieren.

Das schont nicht nur die Geldbörse, sondern erhöht die Verkehrssicherheit und reduziert auch um den CO2-Ausstoß. „Wer um zehn Liter weniger Sprit verbraucht, vermeidet so viel CO2 wie eine vollbepackter Reisekoffer wiegt“, verdeutlicht VCÖ-Experte Michael Schwendinger.