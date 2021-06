Urlaub trotz Corona: Alle Infos im Überblick

Wer verreisen will, musste immer schon einiges an Vorbereitungen treffen. Diesen Sommer gehen diese Vorbereitungen jedoch weit über Flug und Hotel buchen hinaus. Corona erschwert die Urlaubsplanung immens, immerhin gelten in jedem Land andere Regelungen, die sich auch rasch wieder ändern. In der heutigen KURIER Daily Podcast Folge gibt ÖAMTC-Touristikerin Maria Renner einen Überblick über die derzeitige Lage in den beliebtesten Urlaubsdestinationen und erklärt, was vor, während und nach der Reise zu beachten ist. Außerdem erfahrt ihr, in welchen dieser Länder die deutlich ansteckendere Delta-Variante bereits Überhand hat und was es mit dem Hashtag #münchenmachestrotzdem auf sich hat.