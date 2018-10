Sportliches Lehrlings-Casting: Mit 30 Liegestützen zum Job

Geschicklichkeit allein ist für die Elektro- und Gebäudetechnik freilich zu wenig. Im praktischen Teil müssen die Jugendlichen auch erste Werkstücke anfertigen. Manche scheinen mit der richtigen Auswahl des Werkzeuges etwas überfordert, gemeinerweise liegen sie in unterschiedlichsten Größen und Formen herum. Alina Wuzella, Lehrlingsbeauftragte der Firma Otto Stöckl Elektroinstallationen, schaut den Burschen genau auf die Finger. Sie sucht für nächstes Jahr noch sechs Lehrlinge und findet das Casting „sehr spannend“. „Die Lehrlinge werden uns hier quasi auf dem Silbertablett serviert, wir können sie sogar persönlich kennenlernen“, schwärmt sie. Zeugnisnoten würden oft wenig aussagen, „wir gehen auch nach Sympathie“.

Am Ende des Tages wird ein Casting-Sieger prämiert, der idealerweise bereits mehrere Jobangebote in der Tasche hat. Der sportliche Blago will unbedingt Elektrotechniker werden. Drei Wochen habe er sich auf das Casting vorbereitet, erzählt er, dabei viel Streetworkout betrieben. Schwieriger wird für ihn der Theorie-Teil, Mathematik und Deutsch sind nicht seine stärksten Fächer.

bfi-Wien-Chef Lackinger will mit dem Casting auch zeigen, „dass wir der Wirtschaft die Lehrlinge nicht wegnehmen“. Die überbetriebliche Lehrausbildung (ÜBA) sei aber auch in Zukunft für alle jene wichtig, die die Wirtschaft, aus welchen Gründen auch immer, nicht wolle. Die jüngste Kritik an den Lehrwerkstätten hält er für "äußerst kontraproduktiv", die ÜBA sei keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung. Den Betrieben empfiehlt er, ihren Rekrutierungsprozess kritisch zu überdenken. „Derzeit entgehen ihnen unzählige Rohdiamanten, die dann wir bis zur Lehrabschlussprüfung führen.“ Neun von zehn bfi-Lehrlingen schaffen auch den Abschluss.

8000 Ersatzlehrstellen

Derzeit werden österreichweit rund 8000 Jugendliche in einer ÜBA ausgebildet, die meisten davon in Wien. Hier ist die Zahl der Lehrbetriebe in den vergangenen zehn Jahren um mehr als ein Viertel gesunken. Weil es außerhalb von Wien derzeit viele unbesetzte Lehrstellen gibt, wollen Regierung und Wirtschaftskammer (WKO) die staatlichen Ersatzlehrstellen stark zurückfahren und stattdessen mehr Lehrlinge überregional vermitteln.