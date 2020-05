Sporthändler Eybl baut 250 Stellen ab

Der Sportartikel-Händler Sport Eybl startet nach einem Umsatzrückgang und einem „sicher nicht gewinnbringendem Jahr 2011/12“ die Sanierung: Bis Jahresende will Vorstand Rolf Frischknecht einen Partner gefunden haben. Sechs der 58 Standorte sollen geschlossen und wie berichtet 250 der 2200 Mitarbeiter abgebaut werden. In Schwierigkeiten ist Eybl vor allem mit seiner Diskontschiene Sports Experts gekommen. Die fünf Prozent Umsatzrückgang des abgelaufenen Geschäftsjahres gingen vor allem auf das Konto der Billig-Linie. Die Standortschließungen würden daher auch vor allem Sports Experts betreffen, sagte Frischknecht. Eybl selbst sei stabil. Der Vorstand gibt unter anderem den forcierten Eigenmarken Schuld an den Problemen. „Man habe zu viel zu schnell gewollt“, glaubt er. Sports Experts habe einen Eigenmarkenanteil von mehr als 30 Prozent, sinnvoll wären 20 Prozent. Im vergangenen Jahr sind bereits die Einkäufe von Eybl und Experts zusammengeführt worden. Das kostete 17 Mitarbeitern den Job.