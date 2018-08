Sportartikelhandel: Decathlon startet in Österreich

Den ersten Österreich-Standort eröffnet Decathlon derweil am Mittwoch auf 5000 Quadratmetern im SCS Park Vösendorf. Eröffnungsangebote können sich Schnäppchenjäger gleich abschminken. „Wir haben ein anderes Konzept“, stellt Pósfai klar. Und das laute, das ganze Jahr über niedrige Preise und dafür keine Abverkäufe. Das funktioniert, weil der französische Riese 85 Prozent seines Geschäfts mit Eigenmarken macht und damit die gesamte Produktionskette – von der Produktentwicklung über die Logistik bis zum Verkauf – in seiner Hand hat. Vom Zelt über Fahrräder bis zu Shorts, kommt so gut wie alles zum vermeintlichen Kampfpreis in den Markt. Nebeneffekt: Ob die Eigenmarken wirklich so günstig sind, kann man als Konsument schwer herausfinden. Schließlich handelt es sich um Exklusivmarken, die nicht eins zu eins mit den Angeboten der Konkurrenz vergleichbar sind. Also das typische Diskont-Prinzip, doch Pósfai will Decathlon partout nicht als solches verstanden wissen. „Ich mag dieses Wort nicht. Ein Diskonter hat keine breite Auswahl und keine Beratung. Wir haben aber beides.“

Mit dem Diskont-Prinzip hat der größte Sportartikelhändler Großbritanniens, die Sports-Direct-Gruppe, einen ziemlichen Bauchfleck in Österreich gelandet. Sie hat ihr Konzept den ehemaligen Eybl/Sports-Experts-Läden übergestülpt. Das kam bei den Marken-verliebten Österreichern nicht gut an, die Umsatzkurve zeigt talwärts.

Zuletzt ging der norwegische Sporthändler XXL Sports mit der Kampfansage an den Start, in fünf Jahren Marktführer zu werden. Davon ist die Kette mit aktuell vier Standorten freilich noch weit entfernt. Marktführer in Österreich ist laut Branchenschätzungen Intersport mit einem Anteil von 33 Prozent. Auf den Rängen folgen demnach Sport2000/Gigasport und Hervis (31 bzw. 20 Prozent). Sports Direct kommt auf geschätzte acht Prozent Marktanteil.