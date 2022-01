Sportartikelhändler: In Wintersportorten Einbußen von 50 Prozent

Während das Fahrrad-Geschäft rund gelaufen ist und so die Bilanz gerettet hat, ging im Team-Sport so gut wie gar nichts. Und auch in den Wintersportorten konnte von einem guten Lauf keine Rede sein. Bis heute nicht. „Wir rechnen in den Skigebieten mit einem Umsatzniveau von 50 Prozent gegenüber dem Vorkrisenniveau 2019, selbst wenn der Februar und der März halbwegs laufen“, sagt Schwarting.