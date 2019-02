Sponsoring: Wie Ski-Stars im Vorbeifahren Millionen bewegen

Kurz gesagt ist schlechtes Wetter schlecht fürs Geschäft. Scheint die Sonne, starten die Skirennläufer alle 2 Minuten und 15 Sekunden, im Fernsehen gibt es Rückblenden, Panorama- und Zeitlupenaufnahmen. Also viel Zeit, um die Sponsorenlogos – in Kitzbühel immerhin 250 an der Zahl – ins richtige Licht zu rücken. Huber: „Lässt man wegen des starken Schneefalls alle 1:15 Minuten starten, schaut der Werbewert gleich anders aus.“

Beim Hahnenkammrennen kommt übrigens ein Drittel der Einnahmen aus der Vermarktung, der Rest teilt sich zu gleichen Teilen auf Fernsehrechte und die Zuschauer vor Ort auf. Social Media spielt aus Marketingsicht noch keine Rolle, sagt Huber. Selbst wenn die FIS die Verbände gerne auffordere, auf diversen Kanälen aktiver zu werden. Huber. „Wer soll das bezahlen? Ich bin Kaufmann, ich habe nichts zu verschenken.“ Seines Wissens sei der amerikanische Skiverband derzeit der einzige, der mit Social Media Geld verdient, auch dank Product Placement.