SPÖ fordert flächendeckende Lkw-Maut

Auch Schnabl sieht jetzt Verkehrsministerin Gewessler am Zug und kritisiert ihr bisheriges Stillhalten, auch im Rahmen der letzten Verkehrsreferentenkonferenz. Für den Vorschlag für eine flächendeckende Lkw-Maut habe man viel Unterstützung aus den Bundesländern bekommen, nur die Verkehrsministerin habe nichts dazu gesagt. Dabei "ersticken viele Gemeinden in Niederösterreich und im ganzen Land im Durchzugsverkehr", so der niederösterreichische SPÖ-Politiker. Zu einer flächendeckenden Lkw-Maut gebe es bereits zahlreiche Studien, die von jährlichen Mehreinnahmen von über 500 Millionen Euro ausgehen. Die Mautgelder könne man für Straßenreparaturen und sinnvolle Klimainvestitionen wie den Ausbau des öffentlichen Verkehrs verwenden.

Die Schweiz habe den Alpentransit per Lkw eingedämmt, verwies Schnabl auf einen Beitrag im heutigen "Ö1"-Morgenjournal des ORF-Radio. Demnach fahren aktuell jährlich rund 900.000 Lkw über die Schweizer Alpen - beim Brenner sind es rund 2,4 Millionen. In der Schweiz wurden im Vorjahr drei Viertel aller Güter per Bahn über die Alpen transportiert.