Spitzenköche-Verein fordert Pilotprojekt für vegetarisch-vegane Lehre

Zuletzt war ein Antrag der Grünen Wirtschaft zur veganen/vegetarischen Kochlehre vom Gastronomie-Fachverband abgelehnt.

Rechtlicher Rahmen

Der Gastro- Spartenobmann in der Wirtschaftskammer (WKÖ), Mario Pulker, verwies am Dienstag gegenüber der APA darauf, dass für eine neue Lehre und auch für ein Pilotprojekt die rechtlichen Voraussetzungen nötig seien, die nicht in erster Linie bei der WKÖ sondern beim Gesetzgeber und auch bei der Sozialpartnerschaft gemeinsam lägen. Unterlagen - etwa zur Nachfrage - müssten beigebracht werden. Derzeit gebe es in Österreich 69 vegane und/oder vegetarische Restaurants, mehr als die Hälfte davon in Wien. Insgesamt gebe es zehntausende Gastronomiebetriebe. Lehrmittel wie Bücher und auch -Ausbilder seien nötig.

"Der Job wird nie vegetarischer Koch heißen", sagte Pulker, vorstellbar sei gegebenenfalls beispielsweise "vegetarischer Speisenzubereiter". Man könne nicht Maurer werden, wenn man keine Mauer mit Zement errichten wolle, weil man den nicht angreife, argumentierte der Gastronomen-Vertreter. Ein Gespräch mit verschiedenen Befürwortern sei aber geplant, so der Wirtschaftskammervertreter.