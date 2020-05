Nächste Milliarde für Kärntner Pleitebank

Was hat die Regierung am Montag entschieden?

Spindelegger sagte, die Regierung folge "den Empfehlungen der Taskforce". Angestrebt wird also, dass sich die Banken über einen Fonds an der Hypo-Bad-Bank beteiligen. Liebscher soll nun mit den Banken verhandeln, ob und wie sie sich beteiligen könnten. Zudem muss geprüft werden, wie Eurostat die Schuldenfrage beurteilt. Parallel dazu sollen auch die übrigen Varianten (zum Beispiel eine rein staatliche Abbau-Einheit) geprüft werden.

Wie geht es weiter?

Bis Mitte Februar sollen die Ergebnisse der Gespräche mit Eurostat und den Banken vorliegen. Danach soll eine Entscheidung fallen. Nationalbank-Gouverneur Nowotny meint, die Hypo-Bad-Bank könnte noch im ersten Halbjahr stehen.

Wie wirkt sich die Hypo auf das Budget aus?

Am Mittwoch soll das Steuerpaket (Abgabenänderungsgesetz) samt Bankenabgabe im Ministerrat beschlossen werden. Klar ist schon jetzt, dass die Geldinstitute nicht zwei Mal zahlen werden (einmal Bankensteuer, einmal für die Bad Bank). Möglich ist aber, dass ein Teil der Einnahmen aus der Bankenabgabe für das Budget verwendet wird – und der Rest in den Hypo-Abwicklungsfonds fließt. Das würde allerdings ein Loch ins Budget reißen.

Was kostet die Banken eine Beteiligung an einer Bad Bank für die Hypo?

Österreichs Banken sollen laut dem Modell, das die Taskforce der Politik vorgelegt hat, 300 Millionen Euro im Jahr in den Hypo-Abwicklungsfonds einzahlen. Damit würde, wie erwähnt, im Budget also fast die Hälfte der Bankenabgabe fehlen.

Wie viel muss der Staat in den Fonds einzahlen?

Ein bisschen weniger als die Banken, damit die private Mehrheit am Fonds gesichert ist. Nur so besteht eine Chance, dass die Hypo-Bad-Bank nicht in die Staatsschulden gerechnet wird. Etwa 250 Millionen Euro im Jahr müssten also vom Staat in den Fonds fließen. Das Geld ist im Banken­rettungspaket, das nach der Finanzkrise beschlossen wurde, rückgestellt.

Muss die Bayerische Landesbank gar nichts mehr bezahlen?

Doch. Sie soll ebenfalls bei der Hypo-Abwicklung mithelfen. Dazu sollen die 2,3 Milliarden Euro, die die Bayern noch in der Hypo stecken haben und um die vor Gericht gestritten wird, als "Risikokapital" herangezogen werden. Sprich: Wenn die Hypo in Geldnot kommt, ist auch das Geld der Bayern weg.

Wäre es billiger gewesen, wäre die Hypo-Bad-Bank nicht so lange verzögert worden?

Mit großer Wahrscheinlichkeit: ja. Schon im Sommer 2012 hat der damalige Hypo-Chef Gottwald Kranebitter ein Bad-Bank-Konzept vorgelegt. Finanzministerin Maria Fekter verweigerte ihre Zustimmung. Im Mai 2013 schrieben Ex-Hypo-Aufsichtsratschef Johannes Ditz und sein Vize Rudolf Scholten einen Brief an Fekter. Der Inhalt: Mit der Bad Bank erspare sich der Staat allein 2013 eine Milliarde Euro. Denn die Eigenkapitalvorschriften für eine Bad Bank, die per Gesetz keine Bank mehr ist, sind viel niedriger als für eine Geschäftsbank.