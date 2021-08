Spezialtrupp der Finanz jagt Kryptowährungs-Betrüger

Dabei sehen die PACC-Leute keinen Tatort, wie der aus TV-Serien bekannte Name für „Crime Scene Investigation“ vermuten ließe. Sie werken vielmehr am Schreibtisch, im Hintergrund, an leistungsstarken Rechnern.

Ihr Metier ist die Analyse gigantischer Datenmengen, um Auffälligkeiten zu finden, und so die Arbeit der Steuerfahnder und Betriebsprüfer noch effizienter zu machen.