Spezialmilch A2: Ist teurer auch besser?

Die Bauern können für A2-Milch mehr Geld verlangen. In Österreich kostet ein Liter im Lebensmitteleinzelhandel derzeit 1,99 Euro. Laut den A2-Bauern ist das Milchgeld um etwa 20 Cent je Liter höher als bei konventioneller Milch. Dies hänge aber auch von den aktuellen Kosten für die Marketingaktionen ab.

Reingruber hat ein klares Ziel. Er will von den am Milchmarkt üblichen deutlichen Schwankungen der Erzeugerpreise wegkommen. Deshalb habe er sich für ein Spezialprodukt entschieden. In seinem Stall stehen nur ausgesuchte Kühe mit unveränderter Genetik.

A2- Milch hat eine andere chemische Zusammensetzung als normale Milch. Kuhmilch besteht überwiegend aus Eiweiß, Fett, Milchzucker, Laktose und Wasser. Ein Drittel des Eiweißes sind sogenannte beta-Caseine. Häufigsten Varianten sind das A1 und das A2 beta-Casein. Die meisten europäischen und amerikanischen Milchviehrassen produzieren eine Gemisch aus A1 und A2 beta-Caseine.