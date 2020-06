Spekulationsobjekt Wald

Seit Jahren investieren die Österreicher verstärkt in Immobilien. Angesichts niedriger Zinsen und der nicht gerade spektakulären Entwicklung der Märkte werden gerne Grundstücke gekauft. Grundstücke gelten nach wie vor als sichere Anlage. Allerdings nur, solange die Preise nicht in absurde Höhen steigen. "Wir haben im Ansatz eine Blasenbildung bei den Preisen für Wald", analysiert der Vorstandssprecher der Bundesforste, Georg Erlacher. Was vor einigen Jahren noch um einen Euro/ zu haben war, kostet heute bereits 1,50 Euro/. Die Bundesforste planen daher derzeit keine großen Zukäufe. Erlacher: "Wir sind sehr vorsichtig."

Schließlich muss der Kaufpreis ja auch verdient werden. Der Holzpreis ist ziemlich hoch, aber es gibt keine Garantie dafür, dass es so bleibt. Zumal der Klimawandel mit vermehrten Stürmen und starken Regenfällen beträchtliche Ausfälle verursacht. Acht Millionen Euro haben die Bundesforste allein dafür ausgegeben, um jene Schäden zu beseitigen, die das Jahrhundert-Hochwasser im Juni 2012 verursacht hat. Die Forststraßen wurden arg in Mitleidenschaft gezogen.