Spekulationen über Mitarbeiterabbau bei Swarovski

Es ist ein Tiroler Vorzeigeunternehmen mit funkelndem Namen: Der Kristallkonzern Swarovski mit Stammsitz in Wattens. Das Unternehmen wird 2024 nach vier Jahren erstmals wieder Gewinne erzielen, berichtete der trend am Donnerstag. Eine Sprecherin bestätigte dies der Zeitschrift „Wir werden einschließlich der Umstrukturierungskosten voll profitabel sein.“ Das Kristallgeschäft setzte 2023 gesamt 1,83 Milliarden Euro um und erzielte ein positives operatives Ergebnis, war jedoch wegen hoher Umbaukosten negativ.

Weniger offen ist die Kommunikation zu den Folgen der kolportierten wirtschaftlichen Schwächen. Das laufende Geschäft leidet unter Problemen, wie einem 16-prozentigen Rückgang der Verkäufe in China, das 20 Prozent des Swarovski-Umsatzes ausmacht. Auch das Industriegeschäft (Business-to-Business, B2B) mit Komponenten für Mode- und Autoindustrie schwächelt, was für den Stammsitz Wattens von Bedeutung ist.

Abbau von Mitarbeitern? Kein Kommentar von Swarovski

Der Beschäftigtenstand in Wattens wird auf 3.000 angegeben, allerdings erwägt man laut trend, diese Zahl auf 2.200 bis 2.500 zu reduzieren. Swarovski kommentierte diese Zahl nicht, betont jedoch die langfristige Verpflichtung zu Wattens und will die finanzielle Tragfähigkeit sichern, was Schwankungen in der Zahl der Beschäftigten mit sich bringt.