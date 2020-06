Lenzing stellt "alles auf den Prüfstand"

Der oberösterreichische Faser-Konzern Lenzing verschärft das Ende 2013 angekündigte Sparprogramm. Die damals angepeilte Kostensenkung um 160 Millionen Euro bis 2016 reicht nicht aus, um mit den seit zwei Jahren fallenden Preisen für Viskosefasern zurechtzukommen.

Lenzing hängt an den Weltmarktpreisen dieser Fasern. Schon heuer will Konzern-Chef Peter Untersperger statt der ursprünglich angestrebten Kostensenkung um 60 Millionen Euro, mehr als 80 Millionen Euro einsparen. Damit das zu schaffen ist, will er „alles auf den Prüfstand stellen“, wie Untersperger bei der Mitarbeiterversammlung ankündigte. 2700 Mitarbeiter hat der Konzern noch am Standort Lenzing, 6479 weltweit.

Ob nach dem Abbau von 160 Mitarbeitern in Österreich und 600 weltweit weitere Jobs gestrichen werden oder gar Werke geschlossen würden, wollte Untersperger noch nicht sagen. Es würden alle Optionen durchgerechnet. „Großflächige Werksschließungen“ werde es aber nicht geben. Überlegt werde allerdings, welche Produkte an welchem Standort erzeugt werden sollen. Zum Beispiel könnte in Lenzing die Produktion der Spezialfaser Modal ausgeweitet, jene von Viskosefasern reduziert werden. Die neue Strategie soll bis Jahresende fertig sein.