Das deutsche Sparprodukte-Plattform Raisin, früher in Deutschland und Österreich über die Zinsplattform „Weltsparen“ bekannt, will in Österreich deutlich mehr Kundinnen und Kunden gewinnen. Für das nächste Jahr wird ein Wachstum im zweistelligen Prozentbereich angestrebt, sagte Matthias Rodenbücher, Country Head für die DACH-Region, am Mittwoch. Dabei helfen soll ein neues Tagesgeldangebot von Raisin selbst, das im August dieses Jahres starten soll. Raisin bietet Kundinnen und Kunden über ihre Plattform die Möglichkeit, bei Banken aus dem Ausland - österreichischen Kunden stehen 34 Partnerbanken aus Europa zur Verfügung - Geld in Tagesgeld- oder Festgeld-Sparprodukte anzulegen und so die höchsten Zinsen für das Ersparte zu bekommen. Die Endkunden kostet das nichts, Raisin finanziert sich vor allem über Provisionen von Partnerbanken. Alle Einlagen sind über die Einlagensicherung bis 100.000 Euro gedeckt, daher sind die möglichen Einlagen pro Bank auch mit diesem Betrag gedeckelt.

Das Unternehmen hat laut eigenen Angaben in 11 Ländern über 1 Million Kundinnen und Kunden. Wie viele Kunden es in Österreich gibt, wollte Rodenbücher nicht genau beziffern, der Markt liege aber im Vergleich mit den anderen Märkten in etwa im Mittelfeld. Raisin startet im August mit eigenem Tagesgeld-Produkt „Insgesamt sehen wir am österreichischen Markt, dass der Wettbewerb gerade im Tagesgeldbereich deutlich schwächer ist als in allen anderen europäischen Märkten, in denen wir aktiv sind“, sagte Rodenbücher. Die klassischen Banken würden auf die Trägheit ihrer Kunden setzen. Für Neukunden gebe es in Österreich zudem deutlich weniger Zinsen als beispielsweise in Deutschland. Während in Deutschland der Zinssatz der fünf besten Angebote für Neukunden im Durchschnitt bei 3,99 Prozent liege, werden in Österreich nur 2,74 Prozent geboten, geht aus Berechnungen von Raisin hervor. Laut Rodenbücher ergibt sich die Diskrepanz unter anderem daraus, dass es in Deutschland deutlich mehr Konkurrenz von kleinen Digitalbanken gibt als in Österreich.