Sparer tragen mehr Geld zu Bausparkassen als je zuvor

Seit Jahren bieten die Bausparkassen Kunden, die ihren Bauspar-Kredit in einen billigeren Franken-Kredit bei Banken gewandelt haben, eine kostenlose Rückkehr an. "Das hat kaum jemand angenommen", bedauert s-Bausparkassen-Chef Josef Schmidinger. "Es rechnet sich nicht, mit Krediten eine Wette einzugehen", sagt er. Vier Milliarden Euro hätten Franken-Kreditnehmer durch die Aufwertung der Schweizer Währung verloren. Am Dienstag haben sie wegen des leichten Kursrückgangs des Franken 500 Millionen Euro gewonnen, in der Nacht auf Mittwoch aber wieder 200 Millionen verloren, veranschaulicht Schmidinger die heftigen Schwankungen der Währung.