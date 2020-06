Sparefroh Lettland auf Erfolgskurs

Unglaublich beeindruckend" sei die Leistung des mittleren Baltenstaats gewesen. Denn anstatt sich für einen sanften Sparkurs in "homöopathischen Dosen" zu entscheiden, sparte Lettland "hart und schnell". IWF-Chefin Christine Lagarde, in Tagen wie diesen selten für überschwängliches Lob bekannt, schmiss Anfang Juni mit Superlativen um sich, als sie Lettland besuchte. Die Ex-Sowjetrepublik könne leuchtendes Beispiel abgeben – ohne Griechenland ausdrücklich zu erwähnen.

Tatsächlich hat Lettland, das sonst nur mit skurrilen Streitigkeiten über die wahre Herkunft des Weihnachtsbaums Schlagzeilen macht, ein Monstersparprogramm hinter sich. Das von einem außergewöhnlichen Boom der frühen Nullerjahre verwöhnte Land wurde in den Krisenjahren 2008 bis 2010 am härtesten getroffen und stand kurz vor dem Staatsbankrott. Die Arbeitslosigkeit verdreifachte sich, die Wirtschaft brach um 17% ein. 2008 erhielt Lettland von IWF und EU die Zusage über einen Kredit von 7,5 Milliarden Euro in Tranchen. Im Gegenzug versprach das Land einen harten Sparkurs.

"Der große Boom war den Menschen selbst nicht mehr geheuer", sagt Petra Friedl, die als Teil eines Architektenbüros seit 2003 an der Planung der Konzerthalle Liepaja an der Ostsee engagiert ist. Sie hat die Aufs und Abs hautnah miterlebt. "Bis 2008 war überall Highlife. Als dann die Sparmaßnahmen griffen, war das dramatisch und in der gesamten Gesellschaft zu spüren. Riga war zum Beispiel am Abend ganz dunkel, kein Licht mehr in den Geschäftsflächen."