Spar Österreich: Markus Kaser wird neuer Vorstandsvorsitzender

Beim heimischen Marktführer unter den Lebensmittelhändlern hat der Aufsichtsrat die Vorstandsnachfolge frühzeitig geregelt. Markus Kaser wird ab 1. Jänner 2028 der neue Vorstandsvorsitzende der Spar Holding AG und der Spar Österreichische Warenhandels-AG. Der aktuelle Stellvertretende Vorstandsvorsitzende begann 1998 bei Spar und ist seit 2021 Mitglied des Vorstands. Als Vorstandsvorsitzender wird er ab 2028 unter anderem für die Bereiche Einkauf und Sortimentsmanagement, Marketing, PR und Information und Unternehmensstrategie zuständig sein. Hinzu kommt die Verantwortung im Holding-Vorstand für das Geschäft in Italien.

Nachkommen der Gründerfamilie scheiden altersbedingt aus Zwei Nachkommen der Gründerfamilie sowie Vorstandsmitglieder des Konzerns, Hans K. Reisch und Marcus Wild, scheiden altersbedingt mit Ende 2027 aus dem Vorstand aus. Beide erreichen bis dahin das in den Spar-Statuten vorgesehene Alterslimit von 65. Lebensjahren. Reisch verlässt den Vorstand nach 27 Jahren, von denen er vier Jahre lang als Vorstandsvorsitzender fungierte. Er wechselt als Miteigentümer Anfang 2028 in den Aufsichtsrat. Wild scheidet nach 33 Jahren bei Spar, 14 Jahren als Gründungs-CEO an der Spitze der SES Spar European Shopping Centers sowie sieben Jahren im Spar-Vorstand aus. Zuletzt verantwortete er dort die Übernahme der Unimarkt-Standorte. Weitere personelle Veränderungen sind geplant Paul Klotz bleibt im Vorstand. Neu in den Vorstand kommen Johannes Holzleitner, Gerhard Wandl sowie Tanja Wiesmann. Sie alle sind langjährige Führungskräfte im Unternehmen. Die personellen Veränderungen, die für diesen Wechsel notwendig sind, wolle das Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt kommunizieren, heißt es.