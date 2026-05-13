Rund 1 Million Euro soll aus Spanischer Hofreitschule verschwunden sein

Aus der Spanischen Hofreitschule sollen 2024 und 2025 rund eine Million Euro abgezweigt worden sein. Das berichtete Der Standard. Zwei Mitarbeiter stehen demnach im Verdacht.

Konkret soll ein Mitarbeiter in diesen Jahren jeweils rund 500.000 Euro in bar von den Konten der Spanischen Hofreitschule abgehoben haben. Ein weiterer Kollege soll beteiligt gewesen sein. Die Hofreitschule werde laut dem Medium wohl Strafanzeige einbringen und den früheren Geschäftsführer Alfred Hudler auf Schadenersatz klagen. Das Argument: Er habe seine Pflichten, zu denen die Kontrolle der Buchhaltung gehört hätte, vernachlässigt.