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Verdacht fällt auf Mitarbeiter

Rund 1 Million Euro soll aus Spanischer Hofreitschule verschwunden sein

Zwei Mitarbeiter stehen demnach im Verdacht der Veruntreuung.
13.05.2026, 21:55

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++ THEMENBILD ++ SPANISCHE HOFREITSCHULE / LIPIZZANER

Aus der Spanischen Hofreitschule sollen 2024 und 2025 rund eine Million Euro abgezweigt worden sein. Das berichtete Der Standard. Zwei Mitarbeiter stehen demnach im Verdacht. 

Konkret soll ein Mitarbeiter in diesen Jahren jeweils rund 500.000 Euro in bar von den Konten der Spanischen Hofreitschule abgehoben haben. Ein weiterer Kollege soll beteiligt gewesen sein. Die Hofreitschule werde laut dem Medium wohl Strafanzeige einbringen und den früheren Geschäftsführer Alfred Hudler auf Schadenersatz klagen. Das Argument: Er habe seine Pflichten, zu denen die Kontrolle der Buchhaltung gehört hätte, vernachlässigt.

Spanische Hofreitschule: Ehemalige Bereiter üben Kritik

Ermittlungsverfahren gegen Hudler war eingestellt worden

Erst am Dienstag wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Wien das Ermittlungsverfahren gegen den früheren Geschäftsführer der staatlichen Institution eingestellt hat.

kurier.at, jde  | 

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