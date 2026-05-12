Ermittlungen gegen Ex-Chef der Hofreitschule eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Wien hat das Ermittlungsverfahren gegen Alfred Hudler, Ex-Geschäftsführer der Spanischen Hofreitschule, gänzlich eingestellt. Das teilte Hudlers Anwalt Norbert Wess am Dienstag mit. Hudler wurde in einer Sachverhaltsdarstellung des Landwirtschaftsministeriums im Juli 2025 Untreue vorgeworfen, in Zusammenhang mit Dienstreise- und Spesenabrechnungen. Hudler wies die Vorwürfe als substanzlos und politisch motiviert zurück.

Die Anzeige war auf Initiative des Generalsekretärs im Ministerium, Johannes Abentung, erfolgt. Das Ergebnis der vom Aufsichtsrat der Hofreitschule beauftragten unabhängigen Prüfung durch PwC wurde nicht abgewartet, die Anzeige nicht mit dem Aufsichtsrat abgestimmt. Schaden für Hudler Der damalige Aufsichtsratsvorsitzende, Verkehrsbüro-Chef Martin Winkler, schrieb an den Minister, dass „dem an den Aufsichtsrat in diesem Gespräch herangetragenen Ansinnen, Herrn Dr. Hudler umgehend zu entlassen, mangels nachvollziehbarer Sachverhaltsgrundlage nicht nachgekommen werden“ konnte. Der Aufsichtsrat wurde ausgetauscht.