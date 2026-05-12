Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Wirtschaft von innen

Ermittlungen gegen Ex-Chef der Hofreitschule eingestellt

Die Vorwürfe gegen Alfred Hudler erwiesen sich als haltlos, schwerer Reputationsschaden für den Manager.
Andrea Hodoschek

Andrea Hodoschek

12.05.2026, 09:47

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Alfred Hudler

Die Staatsanwaltschaft Wien hat das Ermittlungsverfahren gegen Alfred Hudler, Ex-Geschäftsführer der Spanischen Hofreitschule, gänzlich eingestellt. Das teilte Hudlers Anwalt Norbert Wess am Dienstag mit.

Hudler wurde in einer  Sachverhaltsdarstellung des Landwirtschaftsministeriums im Juli 2025 Untreue vorgeworfen, in Zusammenhang mit Dienstreise- und Spesenabrechnungen. Hudler wies die Vorwürfe als substanzlos und politisch motiviert zurück.

Ermittlungen gegen Ex-Chef der Hofreitschule teilweise eingestellt

Die Anzeige war auf Initiative des Generalsekretärs im Ministerium, Johannes Abentung, erfolgt. Das Ergebnis der vom Aufsichtsrat der Hofreitschule beauftragten unabhängigen Prüfung durch PwC wurde nicht abgewartet, die Anzeige nicht mit dem Aufsichtsrat abgestimmt. 

Schaden für Hudler

Der damalige Aufsichtsratsvorsitzende, Verkehrsbüro-Chef Martin Winkler, schrieb an den Minister, dass „dem an den Aufsichtsrat in diesem Gespräch herangetragenen Ansinnen, Herrn Dr. Hudler umgehend zu entlassen, mangels nachvollziehbarer Sachverhaltsgrundlage nicht nachgekommen werden“ konnte. Der Aufsichtsrat wurde ausgetauscht.

Ansturm auf den Chefjob bei der Spanischen Hofreitschule

Das Ergebnis der PwC-Prüfung, die der Aufsichtsrat auf Anraten des Präsidenten der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, beauftragte, entlastete Hudler. Es habe keine Hinweise ergeben, auf „systematisch falsche und/oder wesentlich überhöhte Firmenkreditkartenabrechnung und/oder Speseneinreichungen“. 

Der Schaden für Hudler ist enorm, die Reputation des  entlassenen Managers war schwer angeschlagen. Die Vorwürfe waren damals umgehend öffentlich bekannt geworden. Das Verfahren habe für Hudler und seine Familie „eine enorme persönliche und berufliche Belastung dargestellt“, betont Wess. 

Andrea Hodoschek
Wirtschaft von innen
kurier.at, HO  | 

Kommentare