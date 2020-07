Spanien: Rotes Kreuz bittet um Hilfe

Um der wachsenden Zahl notleidender Spanier begegnen zu können, wird das spanische Rote Kreuz erstmals in seiner Geschichte einen öffentlichen Spendenaufruf starten, berichtet die Huffington Post. Unter dem Motto "Jetzt mehr denn je" möchte die Organisation ab Mittwoch in den nächsten beiden Jahren 30 Millionen Euro zusätzlich lukrieren um weiteren 300.000 Menschen helfen zu können, so Sprecher Angel Rodriguez am Dienstag.

Im vergangenen Jahr hat sich das Rote Kreuz um rund zwei Millionen verarmte Spanier gekümmert – die meisten von ihnen brauchten Nahrung oder finanzielle Unterstützung. Spanien steckt derzeit in der zweiten Rezession innerhalb von drei Jahren und kämpft mit einer Arbeitslosenquote von fast 25 Prozent.