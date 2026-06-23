Bei SpaceX ist die Luft draußen: Hunderte Milliarden Börsenwert verpufft

Der spektakuläre Börsengang seines Raketen- und Satellitenunternehmens SpaceX machte Elon Musk am 12. Juni zum ersten Dollar-Billionär der Welt. 1.000 Milliarden Dollar zum größten Teil in Aktien bei SpaceX oder E-Auto-Pionier Tesla. Die Euphorie um den größten Börsengang der Wirtschaftsgeschichte verdrängte vor eineinhalb Wochen alle Zweifel beispielsweise rund um die Milliardenverluste des Konzerns. Mittlerweile stehen bei Anlegern und Analysten aber ganz klar wieder die Fragen nach Bewertung, Kapitalbedarf und strategischer Ausrichtung im Vordergrund. Denn der Aktienkurs nähert sich mit Riesenschritten dem Ausgabekurs. Am Montag verlor SpaceX den dritten Handelstag in Folge und rutschte mit Minus 16 Prozent auf 154 Dollar bereits unter den Schlusskurs vom ersten Handelstag. Nachbörslich ging es sogar auf bis zu 151 Dollar bergab.

War der Ausgabekurs von SpaceX an der Nasdaq in New York schon bei ambitionierten 135 Dollar gelegen, so schoss die SpaceX-Aktie sogleich um 11 Prozent auf 150 Dollar in die Höhe, nur um den ersten Handelstag mit einem Plus von 19 Prozent bei 161 Dollar zu beenden. Über die besagten drei Handelstage summiert sich das Minus für Anleger jetzt bereits auf rund 23 Prozent, das entspricht einem Börsenwert von etwa 600 Milliarden US-Dollar. Trotz des Rückschlags bleibt SpaceX aber mit gut zwei Billionen US-Dollar auf Rang 7 der wertvollsten börsennotierten Konzerne der Welt, knapp hinter dem taiwanesischen Chipgiganten TSMC.