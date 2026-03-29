Sozialtarif für Strom entlastet ab April 290.000 Haushalte

Für zahlreiche Haushalte wird Strom ab Mittwoch billiger: Als Teil des Elektrizitätswirtschaftsgesetz wird mit 1. April der Sozialtarif von 6 Cent je Kilowattstunde netto eingeführt. Rund 290.000 Haushalte oder rund 600.000 Personen werden vom Sozialtarif profitieren, verwies das Wirtschaftsministerium am Sonntag auf die im Vorjahr beschlossene Regelung. Wobei der Sozialtarif nicht gesondert beantragt werden muss, sondern automatisch vom Versorger berücksichtigt wird. "Gerade in Zeiten steigender Energiepreise entlasten wir damit gezielt jene Menschen in Österreich, die von dieser Maßnahme besonders profitieren", sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP). "Der Sozialtarif etwa ist ein treffsicheres Instrument für jene, die besonders unter steigenden Kosten leiden", merkte Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) an.

Befreiung vom ORF-Beitrag Anspruchsberechtigt sind all jene Personen, die vom ORF-Beitrag befreit sind und zusätzlich eine soziale Leistung beziehen, etwa Pflegegeld, Pensionen, Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung oder Sozialhilfe. Der Sozialtarif wird automatisch gewährt, wenn die Daten bei der ORF-Beitrags Service GmbH (OBS) vorliegen. Nur bei einem Wechsel des Stromanbieters müssen Anspruchsberechtigte dies der OBS melden. Weiters erhalten den Sozialtarif nur volljährige Personen mit Hauptwohnsitz in Österreich, die die gesetzlichen Einkommensgrenzen einhalten. Die Preisgarantie von 6 Cent je Kilowattstunde netto gilt jedoch nur für die ersten 2.900 kWh im Jahr. Ein-Personen-Haushalte verbrauchen im Schnitt rund 1.900 kWh, Zwei-Personen-Haushalte rund 3.100 kWh und Drei-Personen-Haushalte kommen im Schnitt auf etwa 4.700 kWh.