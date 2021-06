Sozialpartern vereinbaren bessere Bedingungen für Leiharbeiter

Die Sozialpartner haben sich bei Leiharbeitern auf etwas längere Kündigungsfristen geeinigt. Nach eineinhalb Jahren in einer Firma gelten künftig die Regeln für Angestellte.

Außerdem erhalten Leiharbeiter in der Industrie nun ab dem ersten Tag den sogenannten Referenzlohn und nicht erst nach der Probezeit. Wirtschaftskammer und Gewerkschaft PRO-GE erklärten am Montag in einer gemeinsamen Aussendung, "Zeitarbeit in Österreich einen Qualitäts-Boost" geben zu wollen.

Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter haben ausgemacht, dass die Kündigungsfrist für Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter 2023 von zwei Wochen auf drei Wochen steigt.

Bei einem ununterbrochenen Arbeitsverhältnis zwischen 12 und 18 Monaten sind es künftig vier Wochen. In diesem Zeitraum gilt der letzte Tag der Arbeitswoche als Kündigungstermin. Danach gelten die gleichen Kündigungsfristen wie für Angestellte. Als Kündigungstermin gilt dann der 15. oder Monatsletzte.