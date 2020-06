(Un)glücklich selbstständig

Anders als der Wohlfahrtsstaat Österreich setzen andere Länder mehr auf freiwillige Versicherungssysteme oder finanzieren eine geringe soziale Grundversorgung aus Steuermitteln. Traub hat zwar die Finanzierung der Sozialnetze nicht extra unter die Lupe genommen, konservativ-kontinentaleuropäische Systeme wie in Österreich würden aber die Unternehmen teurer kommen als andere Typen. Laut OECD-Vergleich hat Österreich eine der höchsten Steuer- und Abgabenquoten. Peter McDonald, Obmann-Stellvertreter der gewerblichen Sozialversicherung (SVA), will daher nicht die Leistungen ausbauen, sondern fordert vom Gesetzgeber auch Entlastungen für die Betriebe. "Wir haben eine zu hohe Steuer- und Abgabenlast, keine Frage." Die SVA stelle sicher, dass 98 Prozent der Beiträge direkt an die Versicherten zurückfließen.

Heftige Kritik an der Studie kommt von der Lobbyistengruppe "Amici delle SVA", die Ein-Personen-Unternehmen vertreten. Neue Selbstständige ohne Gewerbeschein seien im Vergleich gar nicht berücksichtigt worden. Dabei hätten gerade sie oft große finanzielle Belastungen zu tragen und seien sozial nur unzureichend abgesichert. Etwa beim Krankengeld: Es beträgt 28,40 Euro pro Tag. Der Anspruch besteht erst ab dem 43. Tag der Krankheit und besteht höchstens 20 Wochen lang. "Einen Selbstständigen ohne finanzielle Rücklagen treibt daher eine lange Krankheit in den Ruin", heißt es in einer Aussendung der "Amici".

Sie fordern unter anderem eine Senkung der Mindestbeitragshöhe zur Sozialversicherung sowie die Abschaffung des Selbstbehalts bei Arztbesuchen. Letzteres ist auch eine der zentralen Forderungen des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes.