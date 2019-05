Sozialdumping: Arbeiterkammer geht gegen Slowenien vor

Aus AK-Sicht verletzt Slowenien mit dem Entsendebonus zentrale Prinzipien des europäischen Sozialschutzes und des europäischen Wettbewerbsrechts. Anderl fordert auch die Regierung auf, eine Beschwerde in Brüssel einzulegen, um Lohndrückerei und Sozialdumping zu bekämpfen.

Rechenbeispiel

Die Baugewerkschaft hat den " Entsendebonus" am Bau berechnet. Demnach verdient ein Bauarbeiter, egal ob entsandt oder nicht, auf einer Baustelle in Österreich durchschnittlich 2.400 Euro brutto im Monat. Das ist die Berechnungsgrundlage für die Sozialversicherungsbeiträge, sowohl in Österreich als auch in Slowenien. Tatsächlich wird in Slowenien der Sozialversicherungsbeitrag vom slowenischen Mindestlohn mit 884 Euro berechnet und beträgt dadurch nur 142 Euro im Monat. In Österreich beträgt der Beitrag 515 Euro. "Das ist nicht EU-konform und Inhalt der Klage", so Muchitsch.

Arbeiter aus Nicht-EU-Staaten

Laut Baugewerkschafter Josef Muchitsch ist Österreich Zielland Nummer 1 bei Entsendungen aus Slowenien. Slowenien sei bei entsandten Arbeitnehmern aber auch zum Transitland Nummer 1 geworden. Nicht EU-Bürger aus Drittstaaten, wie zum Beispiel aus Serbien, Bosnien oder Russland, würden bei slowenischen Unternehmen angemeldet und sofort von Slowenien aus nach Europa vermittelt.